Halo: The Master Chief Collection potrebbe introdurre le microtransazioni

Come possiamo leggere sull’ultimo Community Update scritto da 343 Industries, gli sviluppatori di Halo: The Master Chief Collection stanno considerando se introdurre le microtransazioni a questa raccolta. Nel corso dei due anni e mezzo trascorsi dalla sua introduzione, il titolo si è arricchito di più di un migliaio di oggetti di personalizzazione, e 343 vuole venire incontro ai collezionisti o a chi vuole sbloccare uno specifico oggetto cosmetico. L’implementazione avverrebbe tramite l’introduzione della valuta Spartan Points, che sostituirebbero i Season Points attualmente in uso.

343 Industries, in ogni caso, ha spiegato di essere ancora in fase decisionale, e che l’eventuale applicazione di questa modifica a sostituire il sistema presente al momento in Halo: The Master Chief Collection. “Siamo felici dell’attuale sistema e di come i giocatori guadagnano Spartan Points, completando sfide e livellando con il gioco. [Le microtransazioni] sarebbero un sistema aggiuntivo e opzionale”, possiamo leggere sul sito.