Valkyrie Elysium classificato dall'ESRB: uscita imminente?

Annunciato lo scorso marzo, Valkyrie Elysium torna a comparire sui radar dopo aver ricevuto la classificazione dall’ESRB, l’ente statunitense che si occupa di dare un rating ai videogiochi in uscita.

L’ESRB ha sancito che il videogioco sia adatto a un pubblico giovane, dando al titolo di Square Enix il rating “T for Teens” nonostante la presenza di scene violente e l’uso di linguaggio scurrile.

Prima dell’ente statunitense, però, Valkyrie Elysium era già comparso sia nell’elenco dell’ente omologo brasiliano che in quello della Corea del Sud ricevendo una classificazione simile, pertanto è molto probabile che l’uscita del gioco non sia troppo lontana. D’altronde il publisher giapponese ha fatto sapere sin dall’annuncio che il gioco sarebbe approdato su PC e console PlayStation entro quest’anno.

Condividi con gli amici Inviare