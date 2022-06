Valve avverte di non modificare lo slot NVMe dello Steam Deck

Fin dall’inizio, Valve ha presentato lo Steam Deck come un vero e proprio computer con il beneficio della portabilità, e dunque non stupisce che ci sia chi non ha perso tempo nel tentare di modificarne la componentistica interna. Il fatto che sia possibile, però, non significa che sia anche privo di rischi. Di recente, un modder aveva spiegato come ampliare lo spazio riservato alla NVME SSD, permettendo di utilizzare i modelli M.2 2242 invece dei 2230 adottati nativamente dalla console portatile.

Valve, e nello specifico Lawrence Yang, ha però provveduto ad avvertire che questa potrebbe non essere una buona idea. “Il caricatore IC si scalda parecchio e i pad termici circostanti non dovrebbero essere spostati. In aggiunta, la maggior parte dei drive M.2 2242 richiede più potenza e raggiunge temperature più elevate di quelle per cui è stato progettato lo Steam Deck. Questa modifica sembra funzionare, ma ridurrà significativamente la vita del vostro Deck.” Ricordiamo che modificare i componenti interni rende nulla la garanzia, dunque se meditate di farlo agite con cautela.