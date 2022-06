Il prossimo Nintendo Direct Mini: Partner Showcase si terrà domani

Novità in arrivo per tutti i fan della console ibrida di Nintendo. Il publisher giapponese ha infatti da poco annunciato che terrà un Nintendo Direct Mini: Partner Showcase nella giornata di domani, 28 giugno, alle ore 15:00. La diretta durerà circa 25 minuti, e conterrà varie informazioni sui prossimi titoli per Nintendo Switch da sviluppatori di terze parti. Chissà che non torni a farsi vedere l’intrigante The Plucky Squire di Devolver Digital.

Come da tradizione, potremo seguire il Nintendo Direct Mini: Partner Showcase sul canale YouTube di Nintendo Italia o in alternativa sul sito ufficiale.