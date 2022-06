F1 22 si prepara al lancio con un nuovo trailer

Electronic Arts e Codemasters hanno confezionato un apposito trailer per celebrare il lancio di F1 22, il nuovo videogioco ufficiale del campionato mondiale di Formula 1.









L’edizione di quest’anno, come specificato nella nostra recensione, porta con sé numerose novità soprattutto per ciò che concerne il modello di guida. Questo è stato aggiornato per rispecchiare il cambio di regolamento che ha coinvolto la massima serie automobilistica. Non mancano le due modalità carriera che permettono al giocatore di vestire i panni di pilota in erba, o della doppia veste di team principal e primo pilota di una nuova scuderia.

F1 22 sarà disponibile dal 1° luglio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S, tuttavia gli acquirenti della Champions Edition possono iniziare a giocare già da oggi.