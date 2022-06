Kingdom Come: Deliverance, più di cinque milioni le copie vendute

Sembra proprio che Kingdom Come: Deliverance continui a vendere bene. Il gioco di ruolo ad ambientazione medievale di Warhorse Studios ha infatti da poco superato quota cinque milioni di copie vendute; questo significa che nel giro di appena sette mesi il titolo è riuscito a piazzare un altro milione di copie. Per celebrare l’evento, gli sviluppatori hanno messo in palio cinque figurine in diorama di Henry. Per tentare di aggiudicarvele, vi basterà raccontare allo studio un momento speciale che avete vissuto nel loro gioco, inviandolo su Facebook, Twitter o Steam, entro il 7 luglio. E se per caso non avete ancora acquistato Kingdom Come: Deliverance, sappiate che è attualmente scontato del 70% come parte dei saldi estivi di Steam.

