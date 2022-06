NieR: Automata arriverà su Switch con la The End of YoRHa Edition

Se Nintendo non ha fatto gran rumore nel corso della recente Summer Game Fest, di sicuro ha deciso di rimediare con il Nintendo Direct Mini di oggi. Fra le varie novità rivelate per la console ibrida, particolarmente interessante è stata la presentazione di NieR: Automata The End of YoRHa Edition, che per la prima volta porterà le avventure di 2B e 9S anche su questa piattaforma. Oltre ai contenuti aggiuntivi pubblicati in passato su altre piattaforme, questa edizione includerà anche modalità inedite e costumi esclusivi, fra i quali abbiamo potuto vedere l’aspetto 2P popolarizzato da Soulcalibur VI e Final Fantasy XIV. L’arrivo di NieR: Automata The End of YoRHa Edition su Nintendo Switch è previsto per il prossimo 6 ottobre, mentre i preorder dovrebbero prendere il via nel corso della giornata odierna.

