Portal: Collezione da Compagnia è ora disponibile su Nintendo Switch

La promessa che i nostri Nintendo Switch non sarebbero stati ancora a lungo al sicuro dalla presa di GlaDOS era arrivata già a febbraio, senza però una data d’uscita definitiva. Ebbene, a quanto pare quella data è oggi. Portal: Collezione da Compagnia è infatti ora disponibile sul Nintendo eShop al prezzo di 18,99€. Ricordiamo che questa collezione include sia Portal 1 che Portal 2, gli acclamati titoli di Valve che vedono Chell impegnata a navigare le camere da test dei Laboratori Aperture mentre la spietata IA GlaDOS non cessa di tormentarla. Naturalmente, il secondo capitolo includerà anche l’apprezzatissima modalità cooperativa per due giocatori (locale ed online), che ha per protagonisti due robottini ed è separata dalla campagna principale.

Condividi con gli amici Inviare