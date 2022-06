Mario + Rabbids: Sparks of Hope, la data di uscita è prevista per ottobre

A quanto pare il leak apparso stamani sul sito di Ubisoft, che rivelava anzitempo la data d’uscita di Mario + Rabbids: Sparks of Hope, era veritiero. Con un nuovo trailer, Nintendo ha infatti confermato che questa particolare collaborazione fra il publisher francese e Nintendo uscirà su Switch il prossimo 20 ottobre. Il video include anche alcune sequenze di gameplay che vedono i nostri eroi impegnati a salvare gli Spark dalle misteriose creature che intendono sfruttarne il potere, spiegandoci al contempo alcune meccaniche basilari di questo tattico sviluppato da Ubisoft Milano. Non manca anche un reveal clamoroso: in Mario + Rabbids: Sparks of Hope, anche Bowser farà parte della nostra squadra!