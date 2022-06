MSI presenta le schede GeForce GTX serie 1630

MSI ha presentato la nuova linea di schede grafiche GeForce GTX serie 1630 dotata di nuove soluzioni termiche e progettata per fornire prestazioni migliori rispetto alla generazione precedente, grazie ad un numero maggiori di core e a una memoria ad alta velocità.

Dotata di un design nero e argento con forme in stile industriale, la scheda MSI GeForce GTX 1630 VENTUS XS è una versione più piccola del popolare design VENTUS. Il design termico a doppia ventola fornisce un flusso e una pressione dell’aria più concentrati per prestazioni di raffreddamento migliori. Utilizzando un design con contatto diretto, il dissipatore trasferisce il calore dalla GPU in modo rapido ed efficiente.

I modelli GeForce GTX 1630 AERO ITX, invece, hanno un design compatto, pur eguagliando le prestazioni dei loro fratelli maggiori. Il modello AERO ITX utilizza una singola ventola ad alte prestazioni su un dissipatore di calore compatto caratterizzato da un raffreddamento efficiente e ottimizzato. Tutto questo in un design bianco e nero dall’aspetto elegante e con l’aggiunta di alcuni dettagli in carbonio. Lo studio d’ingegneria MSI garantisce una grande silenziosità, anche in un prodotto dal form factor ridotto.

Per coloro i quali cercano la versione più compatta dei modelli MSI GeForce GTX 1630 c’è la serie Low Profile (LP). Caratterizzato da un design termico a doppia ventola per un ambiente stabile con una migliore dissipazione, questi modelli garantiscono dimensioni ridotte adatte per mini sistemi e chassis specifici low profile. Nella confezione sono inclusi due supporti di diverse dimensioni tra cui gli utenti possono scegliere.

Di seguito la tabella con le specifiche delle diverse schede.

