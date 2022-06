Svelato Lorelei and the Laser Eyes, dagli autori di Sayonara Wild Hearts

Annapurna Interactive ha presentato Lorelei and the Laser Eyes: si tratta di un’avventura non lineare a sfondo investigativo realizzata dagli autori di Sayonara Wild Hearts.









L’avventura si svolge all’interno di un antico maniero in un non meglio precisato luogo dell’Europa Centrale. Qui ci troveremo a risolvere enigmi e tentare di scoprire cosa sia successo alla proprietaria della magione, uccisa in circostanze misteriose. L’ambientazione surreale e lo stile grafico particolare sembrano dare un tocco di caratterizzazione aggiuntiva al gioco.

Lorelei and the Laser Eyes sarà disponibile nel corso del 2023 su PC via Steam e su Nintendo Switch.