Games with Gold: ecco la lineup di luglio

Mentre aspettiamo ancora la conferma dei presunti titoli inclusi nel servizio PlayStation Plus Essential, Microsoft ha svelato la lineup di luglio del programma Games with Gold per gli abbonati a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate.









Dal 1° al 31 luglio sarà possibile riscattare l’avventura Beasts of Maravilla Island, che porta i giocatori a esplorare un paradiso tropicale sulle orme del nonno della protagonista. Dal 16 luglio al 15 agosto sarà disponibile il puzzle game Relicta, grazie al quale potremo vestire i panni di un’astronauta bloccata su una stazione scientifica in rovina.

Sul fronte dei giochi per Xbox 360, invece, dal 1° al 15 luglio sarà disponibile il gestionale Thrillville: Off the Rails, mentre dal 16 al 31 luglio avremo l’hack and slash Torchlight.