Star Ocean: The Divine Force, il nuovo trailer ne rivela la data d'uscita

Tri-Ace aveva promesso novità su Star Ocean: The Divine Force entro il mese di giugno, e così è stato. Il JRPG pubblicato da Square Enix è tornato infatti a farsi vedere con un trailer piuttosto corposo. Oltre a presentare ambientazione, personaggi e storia di questo intrigante misto fra fantasy e fantascienza, il video ne rivela anche la data d’uscita, prevista per il prossimo 27 ottobre. Non manca anche uno sguardo al gameplay, che come molti altri esponenti del genere sembra avere un’impronta orientata all’azione. Star Ocean: The Divine Force uscirà su PC tramite Steam, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.