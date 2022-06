Gotham Knights: un nuovo trailer mostra Robin in azione

Che succede a Robin se non c’è più Batman in circolazione? Beh, se il soggetto del discorso è il Tim Drake di Gotham Knights, succede che decide di rimboccarsi le maniche e di dimostrare che non ha bisogno della compagnia del crociato mascherato per dimostrare ai cattivi di Gotham che il crimine non paga, anzi molto probabilmente porterà a contusioni e ossa rotte in abbondanza. E proprio alle abilità di Tim è dedicato l’ultimo video pubblicato da WB Games, che ci mostra l’agile combattente in azione.









Ricordiamo che Robin non sarà da solo nella sua lotta contro la Corte dei Gufi, che ha preso il potere a Gotham dopo la tragica scomparsa di Batman (sarà vero? Chissà). Potrà infatti contare sull’aiuto di altri tre membri della Bat-famiglia, e cioè Batgirl, Nightwing e Red Hood; i quattro avranno anche dalla loro un alleato improbabile: il Pinguino. Gotham Knights uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S il prossimo 25 ottobre.