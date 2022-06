PlayStation Plus: confermati i giochi Essential di luglio

Confermando le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, Sony ha svelato i tre videogiochi che saranno disponibili a luglio per tutti gli abbonati al PlayStation Plus Essential, ossia la sottoscrizione base del nuovo servizio che ha debuttato in Europa questo mese.

A partire dal 5 luglio, infatti, gli abbonati potranno riscattare l’ottimo platform Crash Bandicoot 4: It’s About Time sviluppato da Toys for Bob, il primo capitolo dell’antologia horror The Dark Pictures: Man of Medan, nonché lo sparatutto Arcadegeddon che uscirà proprio il giorno di aggiunta nel catalogo del PlayStation Plus.

Naturalmente questi tre titoli potranno essere riscattati anche dagli abbonati ai tier Extra e Premium.

