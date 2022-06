XIII: il remake è in uscita su Switch, update in vista per le altre versioni

Microids ha annunciato la data di uscita del remake di XIII per Nintendo Switch. Questa versione sarà disponibile sulla console della Grande N a partire dal prossimo 13 settembre. La notizia è stata accompagnata da un nuovo video di gameplay.









Non è tutto, però, dal momento che il publisher ha fatto sapere che lo stesso giorno verrà pubblicato un importante aggiornamento per le versioni PC, PlayStation e Xbox. Microids ha reso noto di aver affidato lo sviluppo del gioco allo studio francese Tower Five, il quale ha lavorato oltre un anno affinché il gioco raggiungesse i livelli qualitativi attesi e offrire così agli utenti un’esperienza finalmente ottimale.

Lo studio ha rielaborato l’intero gioco, dalla direzione artistica all’intelligenza artificiale, e ha aggiunto numerosi miglioramenti tecnici, copresa una modalità a 60 fps per PS5 e Xbox Series X|S. Infine, Tower Five ha implementato la modalità multigiocatore online per un massimo di 13 giocatori.

“Siamo pienamente consapevoli e terribilmente dispiaciuti che il lancio iniziale di XIII Remake su PlayStation 4, Xbox One e PC non abbia raggiunto gli standard qualitativi attesi dai giocatori. Poco più di un anno fa abbiamo preso la decisione di affidare allo studio Tower Five il compito di terminare lo sviluppo del gioco,” ha spiegato Stéphane Longeard, CEO di Microids. “Tower Five ha già lavorato con noi in passato, in particolare per il grande porting di Agatha Christie: The ABC Murders su Nintendo Switch. Volevamo davvero prenderci il tempo necessario per sistemare il gioco e offrire ai possessori di XIII Remake un aggiornamento gratuito che rendesse il miglior tributo possibile all’originale che tutti amiamo. La versione Nintendo Switch beneficerà ovviamente di tutto il lavoro svolto per migliorare il titolo e la modalità multigiocatore, che segnerà la fine dello sviluppo. Non vediamo l’ora che i giocatori mettano le mani su questa versione migliorata del gioco e (ri)scoprano le avventure classiche dell’Agente XIII, non appena uscirà dopo l’estate.”

L’aggiornamento gratuito verrà pubblicato anch’esso il 13 settembre, assieme alla versione per Switch di XIII Remake.