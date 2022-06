Monster Sanctuary: disponibile il DLC gratuito The Forgotten World

È passato ormai più di un anno e mezzo dal lancio dell’ottimo titolo indie Monster Sanctuary, ma sembra che le novità non siano finite qui per chi ha apprezzato il gioco in questione. Team17 e Moi Rai Games hanno infatti da poco presentato l’aggiornamento gratuito The Forgotten World, che rappresenta l’aggiunta più corposa finora. Al suo interno possiamo infatti trovare dieci nuovi mostri (cinque dei quali basati su design della comunità di giocatori); due nuove divise; 78 nuove abilità e tre modalità di gioco aggiuntive (Bravery, Randomizer e Permadeath) che possono essere combinate fra di loro per assicurarci l’esperienza più vicina possibile alle nostre esigenze. E se per caso Monster Sanctuary non fa ancora parte della vostra libreria di giochi, sappiate che su Steam è attualmente scontato del 66%, e potete dunque portarvelo a casa al prezzo di 6,79€.