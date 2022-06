Cuphead: The Delicious Last Course è ora disponibile su PC e console

C’è voluta un bel po’ di pazienza, ma d’altronde è giusto che la qualità richieda il suo tempo: Cuphead: The Delicious Last Course è ora disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Ambientato sull’isola di Inkwell, questo DLC vede l’introduzione di Ms. Chalice, che assisterà Cuphead e Mugman nelle loro avventure. Il trio aiuterà lo cheft Saltbaker in una nuova missione, il cui scopo è scoprire il mistero del Calice Leggendario. Per riuscirci, naturalmente, dovranno sconfiggere decine di nemici e nuovi, ardui boss; ma per fortuna, avranno dalla loro nuove armi e naturalmente le abilità di Ms. Chalice. Cuphead: The Delicious Last Course è in vendita al prezzo di 7,99€.