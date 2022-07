Sea of Stars è stato rinviato al prossimo anno

Pensavate che ci avreste giocato nelle festività natalizie, come peraltro comunicato l’anno scorso dagli sviluppatori? E invece no: Sea of Stars è stato rinviato a un periodo non meglio specificato del 2023.

A darne notizia ci hanno pensato direttamente gli sviluppatori, che su Twitter hanno diffuso un breve comunicato tramite il quale dichiarano che lo slittamento dell’uscita è dovuto alla necessità di pubblicare il miglior prodotto possibile, e al contempo alla volontà di mantenere alta la qualità della vita del team di sviluppo.

Sea of Stars vedrà quindi la luce su PC e Nintendo Switch nel corso del prossimo anno, ma gli sviluppatori di Sabotage Studio – gli stessi dell’ottimo The Messenger – hanno intenzione di pubblicare un piccolo assaggio giocabile del loro RPG vecchio stile entro la fine di quest’anno.

