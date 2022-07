Halo Infinite: la campagna co-op arriva a breve

Dopo vari rinvii, finalmente 343 Industries sta per lanciare l’aggiornamento di Halo Infinite che introduce la co-op nella campagna. Lo studio di sviluppo ha difatti annunciato che l’update verrà pubblicato tra meno di due settimane: l’11 luglio. Sarà naturalmente gratuito per tutti i giocatori.

Grazie a questo update sarà possibile unire le forze con un massimo di altri tre amici per provare a riconquistare lo Zeta Halo. Da notare che la modalità cooperativa supporterà appieno le funzionalità crossplay, pertanto sarà possibile giocare con utenti PC, Xbox One e Xbox Series X|S nella stessa sessione. Inoltre, i progressi saranno condivisi con tutti i giocatori e non saranno quindi legati al solo host.

Non è tutto, però: l’aggiornamento introdurrà anche la tanto richiesta possibilità di rigiocare le missioni della campagna.

