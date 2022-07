Crypt of the NecroDancer si aggiorna per la prima volta dopo cinque anni

A sette anni dal lancio e cinque dall’ultima patch, Crypt of the Necrodancer si arricchisce di varie novità. Brace Yourself Games ha infatti di recente pubblicato un nuovo aggiornamento per il gioco, portandolo alla versione 3.0.0. Come possiamo leggere nelle note della patch, c’è un motivo se gli sviluppatori sono tornati sul loro rhythm game dopo tutto questo tempo: “Diciamo che questa patch fa da precursore per qualcosa di molto più importante, e volevamo assicurarci di aver esaudito alcuni dei suggerimenti dalla comunità prima di arrivarci”, ha scritto lo studio.

Ma quali modifiche ha dunque apportato questo aggiornamento di Crypt of the NecroDancer? La lista è bella lunga:

No Beat Mode : applica un gameplay simile a quello di Bard a tutti i personaggi, rendendo la sfida molto più semplice

: applica un gameplay simile a quello di Bard a tutti i personaggi, rendendo la sfida molto più semplice Salva ed esci: potremo interrompere e riprendere in seguito la partita in ogni momento.

potremo interrompere e riprendere in seguito la partita in ogni momento. Tempi di caricamento ridotti

Compatibilità con lo Steam Deck

Miglioramenti ai controlli

Miglioramenti alla musica personalizzata

Miglioramenti al gioco cooperativo

Aggiornamenti ai replay

Cambiamenti alle leaderboard e al timer per le speedrun

Modifiche di quality of life

Aggiunte nuove opzioni ai menù

Migliore compatibilità con i mod

Nuovo editor del livelli

Fix vari

Insomma, c’è davvero tanto nuovo materiale con cui sbizzarrirsi, e siamo decisamente curiosi di scoprire cos’altro ha in mente Brace Yourself Games. Già che ci siamo, segnaliamo che attualmente Crypt of the NecroDancer è scontato dell’80% su Steam.