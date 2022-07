Digimon Survive: pubblicato un nuovo trailer di gameplay

Si avvicina la data d’uscita di Digimon Survive, prevista per il prossimo 29 luglio (come ribadito da un recente trailer), e Bandai Namco ha deciso che è giusto farci dare un’occhiata un po’ più approfondita a questo particolare titolo che mischia JRPG e Visual Novel. Già, proprio così: i protagonisti del gioco faranno meglio ad avere anche una lingua d’argento, visto che fare la scelta giusta nelle conversazioni andrà ad influenzare l’affinità con i personaggi secondari, quando non addirittura convincere potenziali nemici a passare dal nostro lato.









Ma, naturalmente, ci sarà anche da menare le mani. Qui sarà importante il nostro acume tattico, ma faremo anche meglio a non dimenticarci di far crescere i nostri Digimon tramite i vari equipaggimenti a nostra disposizione. E, sì, non preoccupatevi: ci saranno anche le digievoluzioni. Digimon Survive uscirà su PC tramite Steam, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.