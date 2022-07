Diabolik: Ginko all'attacco!, rivelato il poster del film

Le avventure del ladro gentiluomo all’italiana non si sono certo fermate con il film del 2021. I Manetti bros. hanno infatti in cantiere il nuovo capitolo della sua storia, intitolato Diabolik: Ginko all’attacco! e in arrivo nei cinema italiani il prossimo 17 novembre. Il cast vedrà Giacomo Gianniotti calzare i panni del Re del Terrore, mentre Miriam Leone e Valerio Mastandrea torneranno a ricoprire i ruoli di Eva Kant e del ispettore Ginko. Monica Bellucci farà invece la parte di Altea, fidanzata dell’ispettore, oltre che nobildonna stravagante e anticonvenzionale.

Il soggetto, basato sui celebri fumetti, è stato scritto dai Manetti bros. e da Mario Gomboli, mentre la sceneggiatura è firmata dai Manetti bros. e da Michelangelo La Neve. Di seguito, potete trovare il teaser poster di Diabolik: Ginko all’attacco!.