Mary DeMarle lavorerà alla sceneggiatura del prossimo Mass Effect

Appena ieri riportavamo la notizia dell’assunzione di Mary DeMarle tra i ranghi di BioWare interrogandoci su quale progetto avrebbe lavorato: Dragon Age o Mass Effect? Oggi conosciamo la risposta grazie all’intervento di Michael Gamble.

Il director del prossimo Mass Effect è intervenuto su Twitter non solo per dare il benvenuto alla sceneggiatrice di titoli del calibro di Deus Ex e Marvel’s Guardians of the Galaxy, ma anche per far sapere a tutti che Mary DeMarle si è unita proprio al suo team nelle vesti di Senior Narrative Director. Dunque la DeMarle collaborerà alla stesura della sceneggiatura della prossima space opera targata BioWare.

Una notizia che non ci coglie di sorpresa vista la dimestichezza dell’autrice in questione nel campo della fantascienza.

