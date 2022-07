Valkyrie Elysium: un leak del PS Store rivela la data d'uscita

Continuano gli errori di sbadataggine da parte di PlayStation, che non è certo nuova nel rivelare anzitempo annunci anche parecchio importanti. Oggi è il turno di Valkyrie Elysium: il titolo di Square Enix, come segnalato da Nova Crystallis, ha infatti visto rivelata la sua data d’uscita, prevista per il 29 settembre. Data che viene confermata anche da un trailer, anch’esso apparso sul PlayStation Store. Naturalmente, Sony ha già provveduto a correggere l’errore, rimuovendo sia la data esatta (sostituita da un “Data di uscita da stabilire”) che il trailer.

Valkyrie Elysium è un nuovo capitolo della storica serie di action RPG di Square Enix, che ci mette nei panni di un Valchiria impegnata a cercare di fermare il Ragnarok. Il gioco uscirà su PC, PS4 e PS5.