Destiny: Bungie e Netease potrebbero avere un gioco mobile in cantiere

Dopo il recente lancio de La Regina dei Sussurri, in molti si staranno sicuramente chiedendo cosa riserva il futuro di Destiny. Ebbene, oltre all’espansione Lightfall sembra che i Guardiani intendano lanciare le loro avventure anche su nuove piattaforme: per la precisione, sui dispositivi mobili. Secondo The Game Post, sarebbe proprio un gioco mobile di Destiny quello a cui starebbero lavorando Bungie e NetEase. La pubblicazione cita “una fonte con conoscenza dei piani di sviluppo di NetEase”, secondo la quale il gioco sarebbe in cantiere da ormai due anni.

Difficile dire quanto sia affidabile questa fonte, ma di sicuro ci sono vari segni che rendono plausibile questa notizia. Di recente, Bungie ha mostrato interesse nell’espandere Destiny al di là dei suoi tipici confini, facendo riferimento sia al mercato mobile ma anche, per esempio, al campo dell’animazione seriale. E non è improbabile che la recente acquisizione dello studio da parte di Sony, anch’essa interessata a dire la sua nel campo del gaming mobile, abbia fornito ulteriore slancio a questi propositi. Attenderemo notizie ufficiali in merito.