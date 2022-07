Italian Video Game Awards: ecco tutti i vincitori dell'edizione 2022

Dopo aver diffuso le nomintion il mese scorso, nella serata di ieri si è tenuta la cerimonia di premiazione degli Italian Video Game Awards 2022, l’iniziativa volta a promuovere le eccellenze del panorama videoludico nostrano organizzata come di consueto da IIDEA e giunta ormai alla sua decima edizione.

Di seguito riportiamo i vincitori della serata:

Best Italian Game – Hot Wheels Unleashed di Milestone

– Hot Wheels Unleashed di Milestone Best Innovation – Martha is Dead di LKA

– Martha is Dead di LKA Best Italian Debut – Vesper di Cordens Interactive

– Vesper di Cordens Interactive Outstanding Italian Company – Nacon Studio Milan

– Nacon Studio Milan Outstanding Individual Contribution – Ivan Venturi

I vincitori sono stati selezionati da una giuria di esperti e professionisti dell’industria internazionale composta da: Rami Ismail, sviluppatore indipendente e consulente; Hollie Bennett, Head of Influencers & Engagement di Frontier Developments; Jon Goddard, Senior Director of Corporate Brand & Communications di Lockwood Publishing; Richie Shoemaker, editor di MCV/DEVELOP; Sam Loveridge, Global Editor-in-chief di GamesRadar; Vikki Blake, giornalista freelance che collabora con BBC, Eurogamer, GamesIndustry.biz, MTV e PC Gamer.

“IIDEA esprime le proprie congratulazioni ai vincitori dei premi della decima edizione degli Italian Video Game Awards e i propri ringraziamenti alla giuria internazionale che ha lavorato con grande serietà e indipendenza per la valutazione e la selezione delle candidature ricevute in questi mesi,” ha dichiarato Thalita Malagò, Direttore Generale di IIDEA. “Italian Video Games Awards si conferma ancora una volta come una grande occasione per dare visibilità alle produzioni italiane e per far vedere come si sta sviluppando la scena dello sviluppo videogiochi nel nostro paese, in un crescendo di qualità, ambizione e internazionalità.”

Gli Italian Video Game Awards si sono svolti nell’ambito di First Playable, l’evento business dedicato allo sviluppo di videogiochi in programma agli Arsenali Repubblicani di Pisa dal 5 all’8 luglio 2022.