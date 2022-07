Valkyrie Elysium: confermata la data di uscita, in arrivo più tardi su PC

A seguito delle indiscrezioni circolate nelle scorse ore, Square Enix ha dato conferma della data di uscita di Valkyrie Elysium, che quindi sarà disponibile sulle console PlayStation dal prossimo 29 settembre come dal leak di ieri. A corredo dell’annuncio è stato diffuso il nuovo trailer che riportiamo di seguito.









Non è tutto, però, dal momento che il publisher giapponese ha fatto sapere che Valkyrie Elysium si farà attendere qualche settimana in più su PC: l’uscita su Steam è difatti prevista per l’11 novembre, circa un mese e mezzo dopo l’approdo del gioco su PS4 e PS5.

Per quanto riguarda il gioco, Elysium è una nuova iterazione della celebre serie Valkyrie. Nel gioco vestiremo i panni di una valchiria impegnata a salvare il mondo dalla distruzione portata dal Ragnarok, l’apocalisse della mitologia norrena.