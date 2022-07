Lollipop Chainsaw: Suda51 e James Gunn non sono coinvolti nel remake

Pare che il remake di Lollipop Chainsaw, annunciato nel corso della giornata di ieri, non conterà su due figure che avevano avuto un ruolo fondamentale nella direzione dell’originale. Il primo a negare qualunque coinvolgimento è stato James Gunn, il regista recentemente noto per il suo lavoro con i Guardiani della Galassia che ai tempi contribuì alla scrittura del gioco. Goichi “Suda51” Suda, director di Lollipop Chainsaw, ha in seguito confermato che nemmeno lui farà parte del progetto di Dragami Games, specificando inoltre che il suo studio Grasshoper Manufacture non avrà nulla a che fare con la produzione del remake.

