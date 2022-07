Forspoken è stato rinviato nuovamente, uscirà a inizio 2023

Casomai ci fosse bisogno di un’ulteriore dimostrazione della vacuità delle date d’uscita, anche l’action RPG Forspoken ha visto rinviata – per la seconda volta – la sua finestra di lancio. Come possiamo leggere sul profilo Twitter ufficiale, il titolo di Square Enix e Luminous Productions non uscirà più nel corso del prossimo ottobre, ma il 24 gennaio 2023. Gli sviluppatori, in ogni caso, precisano che “tutti gli elementi del gioco sono ora completi”, e che ciò che resta ora è solo ripulire l’esperienza e assicurarsi che i suoi standard di qualità rispettino le aspettative dei fan. Il messaggio si chiude informandoci che torneremo a vedere Forspoken nel corso dell’estate.

