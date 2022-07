Cobra Kai 2: Dojos Rising annunciato, in uscita su PC e console

Il publisher GameMill Entertainment e gli sviluppatori di Flux Games hanno annunciato Cobra Kai 2: Dojos Rising, il seguito di quel The Karate Kid Saga Continues uscito circa due anni fa su PC e console.

Il titolo potrà contare su due modalità di gioco: una Story Mode che permetterà al giocatore di lottare per la supremazia nel torneo di All Valley, nonché una modalità Cobra Classics per rivivere in prima persona alcuni dei momenti salienti della saga. Sarà possibile scegliere il proprio dojo, reclutare nuovi giovani apprendisti e allenarli per far trionfare il proprio dojo sugli altri e diventare così il campione di All Valley. Saranno presenti ben 28 personaggi, tutti provenienti dallo show, con cui sfidarsi in appositi tornei contro altri utenti in carne e ossa nella modalità di gioco online.

Purtroppo non sono stati diffusi né un trailer né delle immagini di gioco, ma sappiamo che l’uscita di Cobra Kai 2: Dojos Rising è prevista entro il prossimo autunno su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.