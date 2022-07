Gwent: Rogue Mage, disponibile l'espansione standalone single player

CD Projekt RED ha pubblicato a sorpresa Rogue Mage, un’espansione standalone e single player di Gwent per PC e dispositivi mobili. Si tratta di una nuova avventura che si rifà come dinamiche di gioco ai deckbuilding roguelite, come il capostipite Slay the Spire o il recente Griftlands per intenderci.

In Gwent: Rogue Mage seguiremo le vicende dell’ambizioso mago Alzur e della sua compagnia Lily nella loro pericolosa missione che si pone l’obiettivo di creare un’arma vivente con cui provare a estirpare la minaccia dei mostri una volta per tutte. Rogue Mage pone l’utente di fronte a un’avventura sempre nuova in cui si trova a operare delle scelte circa la costruzione del proprio mazzo sulla base delle opportunità offerte dal gioco. Ogni partita è generata in maniera procedurale per assicurare che vi sia una certa varietà tra un’avventura e l’altra.

Gwent: Rogue Mage è dunque già disponibile sia su PC (tramite GOG e Steam) che su dispositivi mobili con sistema operativo Android e iOS. Il gioco è venduto in due versioni: una standard da € 9,99 contenente la sola espansione roguelite, e una deluxe da € 19,99 che offre la colonna sonora digitale, tre aspetti alternativi per il protagonista Alzur, nonché alcuni bonus estetici e cinque barili premium per la componente multiplayer di Gwent.