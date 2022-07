Halo Infinite: Paul Bertone, ex Bungie, si unisce al team di sviluppo

Buone notizie per i fan di lunga data di Halo. Tramite il suo profilo Twitter Joseph Staten ha infatti rivelato che Paul Bertone, ex Bungie, si unirà a 343 Industries per lavorare ad Halo Infinite. “Paul e io ci siamo incontrati nel 1999, quando Bungie stava ancora a Chicago, e insieme abbiamo lavorato ad Halo 1-3, ODST e Reach. Sono entusiasta del fatto che sia qui per aiutarci a plasmare il futuro di Halo Infinite”, ha scritto Joseph Staten.

Presso 343 Industries, Paul Bertone assumerà il ruolo di Studio Technical Design Director. Parte di Bungie fino al 2012, Bertone ha poi collaborato con studi come Industrial Toys, Undead Labs (State of Decay), Probably Monsters (sotto cui opera Firewalk Studios) e Highwire Games (attualmente al lavoro su Six Days in Fallujah).