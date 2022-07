Xbox annuncia che sarà presente alla Gamescom 2022

La Gamescom 2022 ha visto qualche defezione importante (quelle di Sony e Nintendo), ma sembra che l’altro big dell’industria videoludica invece non voglia perdersi l’occasione di fare un salto a Colonia. Xbox ha infatti confermato la sua presenza, facendo sapere che porterà “aggiornamenti su alcuni giochi già annunciati in arrivo su Xbox nei prossimi 12 mesi”. Il catalogo delle possibili presenze è dunque bello nutrito: a fianco dei titoli che hanno una finestra d’uscita già confermata, come per esempio Starfield, Redfall e Forza Motorsport, non ci stupirebbe la presenza di titoli il cui lancio non ha ancora trovato posto sul calendario ma che sono già da tempo in cantiere, come per esempio Senua’s Saga: Hellblade 2. Micosoft, in ogni caso, ci ha fatto sapere che maggiori informazioni saranno rivelate a inizio agosto. Ricordiamo che la Gamescom si terrà fra il 24 e il 28 agosto.

Condividi con gli amici Inviare