Elden Ring: Bandai Namco si congratula ufficialmente con Let Me Solo Her

All’interno della comunità di giocatori di Elden Ring, quello di Klein Tsuboi, in arte Let Me Solo Her, è un nome importante. Il giocatore si è infatti costruito una reputazione per aver aiutato centinaia di giocatori ad affrontare Malenia, la spada di Miquella, uno dei boss più temuti dell’intero gioco; non solo, la ha sempre affrontata – e sconfitta, ritirandosi dopo la millesima vittoria – bardato di un semplice perizoma, di un vaso a mò di elmo, e di due katane.

La sua storia ha raggiunto una tale notorietà da giungere agli uffici di Bandai Namco e From Software, che qualche tempo fa avevano chiesto al giocatore il suo indirizzo. Il perché di questa richiesta è stato rivelato nelle ultime ore: gli sviluppatori hanno infatti inviato a Let Me Solo Her una serie di materiali celebrativi legati a Elden Ring, inclusa la replica di una spada. “Mi ricordo ancora la mia prima esperienza con i soulsborne, e come mi sono quasi arreso contro Iudex Gundyr in Dark Souls 3. Sono contento di aver perseverato e di essermi goduto il gioco”, ha scritto Klein Tsuboi.