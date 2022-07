Fall Guys: più di cinquanta milioni di giocatori dopo il lancio del free to play

Sono passate poco più di due settimane dal lancio del free to play di Fall Guys: Ultimate Knockout, e sembra proprio che la mossa si sia rivelata un successo di popolarità. Sui profili social, lo studio Mediatonic ha infatti annunciato che in questo arco di tempo ben cinquanta milioni di giocatori si sono sfidati nelle sue prove a suon di capitomboli, cercando di battere decine di avversari e di conquistare l’ambita corona.

Naturalmente, ciò che fa la differenza in questo genere di casi è quanto a lungo il gioco riesca a catturare l’interesse dell’utenza; ed è perfettamente plausibile che nel corso delle prossime settimane la curva dei giocatori si adeguerà su valori meno impressionanti. Ma, partendo già da queste premesse, ci viene da pensare che il futuro prometta bene per Fall Guys e per Mediatonic.