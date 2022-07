Skull & Bones: gameplay e trailer cinematografico per il titolo piratesco

L’attesa è stata lunga e costellata da dubbi, ma pare che finalmente sia giunto il momento per Skull & Bones di farsi vedere in piena forma. Come promesso pochi giorni fa, Ubisoft ha infatti rivelato nuovamente il suo titolo piratesco ambientato nell’Oceano Indiano, alla fine del Diciassettesimo secolo. A presentarci il gioco ci pensano due nuovi trailer: partiamo dal primo, dedicato al gameplay.









In un video di ben sette minuti, Ubisoft Singapore ci presenta il frutto del suo duro lavoro. Inizialmente, Skull & Bones ci metterà nei panni di un pirata alle prime armi, dotato di un vascello non particolarmente imponente; ma completando missioni potremo procurarci galeoni ben più minacciosi e dotati di una ciurma più agguerrita. A proposito dell’equipaggio: farete meglio ad assicurarvi che sia sempre contento e ben nutrito, altrimenti potrebbero decidere che non siete più il capitano che fa per loro!

L’eventuale morte o affondamento della nostra barca, in ogni caso, non sarà la fine. Torneremo in vita al Covo più vicino, mentre il cargo ci aspetterà lì dove il vascello è andato a incontrare Davy Jones. Meglio non aspettare troppo per andare a recuperarlo, però, o altri giocatori potrebbero soffiarcelo sotto il naso. Oltre a poter scegliere fra varie classi di navi – orientate al trasporto, all’esplorazione o al combattimento – potremo anche aggiornare il loro armamentario con artiglieria fuori dall’ordinario, come un enorme sputafuoco greco o pesanti baliste. La presentazione ha anche rivelato la data d’uscita di Skull & Bones, prevista per il prossimo 8 novembre su PC (Epic Games Store, Ubisoft Store), PS5, Xbox Series X|S e Stadia; i preordini sono già disponibili, al prezzo di 59,99€. Il gioco, oltretutto, prevede il cross-play e la cross-progressione fra tutte le piattaforme. Per chiudere, vi lasciamo con il trailer cinematografico pubblicato da Ubisoft.