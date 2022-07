ParadiZe Project è il nuovo hack & slash a sfondo survival di Eko Software

Eko Software, lo studio specializzato in hack & slash che ha dato i natali alla serie How to Survive e al recente Warhammer: Chaosbane, ha annunciato ParadiZe Project: si tratta di un nuovo action RPG che fonde le dinamiche tipiche dei cloni di Diablo con quelle dei videogiochi survival.









ParadiZe Project ci trasporterà sì in un mondo brulicante di zombie, ma qui i sopravvissuti hanno imparato ad addomesticare le creature non morte, che quindi potranno aiutare i giocatori in combattimento e durante le fasi di raccolta delle risorse. Il gioco sarà godibile sia in solitaria che in compagnia di qualche amico.

Gli sviluppatori promettono di offrire un videogioco ambientato in un open world liberamente esplorabile, dove crafting e azione hack & slash si fondono in un’unica esperienza di gioco senza soluzione di continuità. Peccato che bisognerà attendere a lungo prima di avere ParadiZe Project tra le nostre mani: l’uscita è difatti prevista nel corso del 2023 su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S.