Steelrising torna a mostrarsi in un nuovo trailer di gameplay

Nacon e Spiders hanno confezionato un nuovo trailer di gameplay di Steelrising, l’action RPG che strizza l’occhio alle produzioni FromSoftware in uscita a breve su PC, PS5 e Xbox Series X|S.









Il video mette in risalto le varie abilità di movimento che faciliteranno gli spostamenti nella Parigi ucronica in cui si svolgono le vicende di gioco. La protagonista è difatti dotata non soltanto di un rampino che le permette di aggrapparsi alle piattaforme, ma può anche scattare a mezz’aria per raggiungere punti del livello che richiedono una maggiore agilità.

Il filmato mostra anche alcune sequenze di combattimento. In particolare possiamo vedere la protagonista affrontare varie creature dell’esercito meccanico di Luigi XVI, tra cui anche un boss che sembra un grande orologio a pendolo e un automa gigante armato di un’enorme mazza.

Steelrising, lo ricordiamo, sarà disponibile a partire dal prossimo 8 settembre.