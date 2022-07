Prime Matter sarà alla Gamescom 2022, annuncerà un nuovo RPG

Nonostante alcune defezioni illustri, tra cui quelle di Sony e Nintendo, l’edizione 2022 della Gamescom potrà contare sulla presenza di molti publisher: tra questi, l’ultima etichetta a confermare la sua partecipazione alla manifestazione tedesca è Prime Matter.

Il publisher ha annunciato che a Colonia tornerà a mostrare non soltanto System Shock, che proprio di recente ha ricevuto un nuovo trailer, ma anche lo sparatutto Gungrave G.O.R.E e il videogioco di ruolo a tinte action The Last Oricru. Non è tutto però: Prime Matter approfitterà della Gamescom 2022 per svelare “un RPG con uno stile davvero unico e originale ambientato in una metropoli tentacolare del futuro post-apocalittica“.

Per saperne di più bisognerà attendere poco più di un mese: la kermesse teutonica si terrà dal 24 al 28 agosto prossimi. Oltre a Prime Matter, la Gamescom potrà contare anche sulla presenza di Microsoft, 505 Games, Ubisoft e molti altri.