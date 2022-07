Fable: Playground assume Anna Megill, la co-sceneggiatrice di Control

È passato diverso tempo dall’ultima volta che abbiamo sentito parlare del nuovo Fable in sviluppo presso Playground Games, ma ora veniamo a sapere che lo studio britannico ha assunto Anna Megill per farle rivestire il ruolo di narrative lead di questo videogioco di ruolo per PC e Xbox. A darne notizia ci ha pensato la diretta interessata, che con un messaggio diffuso via Twitter ha fatto sapere di essere passata nell’organico di Playground.

Anna Megill, lo ricordiamo, è stata co-sceneggiatrice di Control assieme a Sam Lake. In particolare si è anche occupata di realizzare gli episodi di “The Treshold Kids”, un fittizio show per bambini grottesco ma piuttosto divertente, tutto sommato in linea con il livello di ironia che ci si aspetterebbe anche da Fable, pertanto la scelta di assumerla come lead writer di questo progetto ci pare abbastanza azzeccata. Tra le altre esperienze lavorative, ricordiamo che Anna Megill ha partecipato ai lavori di Dishonored: Death of the Outsider, Murdered: Soul Suspect e Guild Wars 2.