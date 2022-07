Respawn al lavoro su un FPS ambientato nell'universo di Apex Legends

L’universo narrativo di Apex Legends può vantare un background incredibilmente ricco, e sembra proprio che Respawn Entertainment sia interessata ad espanderlo e approfondirlo anche al di là dei confini del suo battle royale e delle varie Storie di Frontiera. Come segnalato da Dexerto, lo studio è infatti alla ricerca di personale che lavori a un “Apex Universe FPS Incubation title”. Ulteriori offerte di lavoro per lo stesso progetto specificano inoltre come questo sia un titolo singleplayer, ma al di là di questo i dettagli disponibili sono ben pochi.

Naturalmente, l’universo narrativo di Apex Legends è anche lo stesso di Titanfall; a separare la storia dei due videogiochi c’è infatti una distanza di qualche decina d’anni, e non mancano i personaggi ricorrenti o legati in qualche modo agli eventi della Guerra di Frontiera. Sembra però probabile che questo titolo preferirà concentrarsi sui personaggi del battle royale e sulle loro storie. Oltre a questo progetto, ricordiamo che Respawn Entertainment è al lavoro su una nuova IP ancora non annunciata e che ha in cantiere due videogiochi di Star Wars, e che sta supervisionando i lavori su uno strategico sempre ambientato nell’universo di George Lucas.