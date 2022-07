GoldenEye 007: i lavori sarebbero fermi a causa della guerra

A quanto pare, ci sono brutte notizie per chi spera di vedere il ritorno di GoldenEye 007 a breve termine. Ricordiamo che il progetto non ha ancora ricevuto la sua conferma ufficiale, dunque non si sa ancora se sarà una remaster o un vero e proprio remake. E, stando a quanto dichiarato da Jeff Grubb, sembra che continueremo a non sentirne parlare ancora per un po’. Su Twitter, il giornalista di Venturebeat ha infatti detto che i lavori su GoldenEye 007 sono ancora “in un limbo” a causa del conflitto fra Russia ed Ucraina. Speriamo che la situazione degli sviluppatori possa migliorare nel corso delle prossime settimane, e permettere così la ripresa dei lavori.

