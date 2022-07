L'SSD NVMe WD_BLACK SN850 è ora compatibile con PS5

Vi state godendo il gaming su PS5, ma non vi dispiacerebbe cambiare l’unità di storage fornita con le console Sony? Buone notizie per voi, in tal caso: Western Digital ha da poco comunicato che il suo SSD NVMe SN850 con dissipatore di calore è ora compatibile anche con PlayStation 5, permettendo ai giocatori di estendere le capacità di archiviazione ad alta velocità della console. Il processo di approvazione ha richiesto centinaia di ore di test rigorosi su alcuni dei titoli più elaborati dal punto di vista della grafica, al fine di garantire un gameplay più veloce, fluido e visivamente coinvolgente per tutti i videogiochi memorizzati sull’unità.

Grazie alla tecnologia PCIe Gen 4, L’SSD NVMe WD_BLACK SN850 raggiunge velocità di lettura fino a 7000 MB/s. L’unità è attualmente in vendita solo su Best Buy e sul negozio ufficiale di Western Digital, mentre arriverà presso altri rivenditore selezionati a partire da metà agosto 2022. Potete trovare tutte le informazioni necessarie per l’installazione di un drive M.2 alla vostra PS5 al seguente link.