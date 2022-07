Assassin's Creed Liberation HD continuerà a essere giocabile su Steam

Appena ieri abbiamo riportato la notizia dell’inaccessibilità di Assassin’s Creed Liberation HD su Steam a partire dal 1° settembre, persino per gli utenti che lo hanno acquistato. Ora Ubisoft ha fatto marcia indietro annunciando che il titolo in questione rimarrà giocabile anche dopo quella data.

“Come dichiarato nel nostro annuncio, solo i DLC e le funzionalità online saranno coinvolte nell’operazione,” si legge in una nota ufficiale diffusa tramite IGN. “I possessori dei giochi in oggetto saranno comunque in grado di accedervi, giocarci e scaricarli nuovamente. I nostri team stanno lavorando con i partner per aggiornare le informazioni presenti negli store digitali, e stanno anche valutando le opzioni disponibili per quei giocatori che saranno coinvolti nella chiusura dei servizi online dei videogiochi a partire dal 1° settembre 2022. È sempre stata nostra intenzione fare tutto ciò che è in nostro potere per far sì che questi titoli rimangano disponibili nella miglior condizione possibile.”

Da notare che, rispetto a ieri, la descrizione della pagina di Assassin’s Creed Liberation HD su Steam è stata modificata: non vi è più l’avviso che informava gli utenti dell’inaccessibilità futura del gioco, bensì viene precisato che il titolo base rimarrà giocabile, mentre i DLC e i servizi online non saranno pià disponibili. Lo stesso vale anche nel caso di Silent Hunter 5. Nonostante il dietrofront, però, resta in ogni caso il problema dell’inaccessibilità di tutti quei contenuti aggiuntivi che sono stati acquistati ma che dal 1° settembre non saranno più utilizzabilli.