Nordisk Games acquisisce la totalità di Supermassive Games

Nordisk Games ha appena annunciato di aver acquisito la totalità delle quote azionarie di Supermassive Games, lo studio britannico specializzato in avventure horror autore della saga The Dark Pictures e del recente The Quarry. Supermassive diventa così il terzo studio di sviluppo inglobato da Nordisk Games, andandosi ad aggiungere ad Avalanche Studios (Just Cause) e MercurySteam (Metroid Dread).

In realtà il gruppo nordico possedeva già circa un terzo di Supermassive Games. Poco più di un anno fa, infatti, la compagnia aveva acquisito il 30,7% della azioni dello studio d’Oltremanica. “È trascorso poco più di un anno da quando abbiamo iniziato a lavorare a stretto contatto con Nordisk Games,” ha dichiarato Pete Samuels, CEO di Supermassive. Samuels spiega che durante questo periodo l’esperienza è stata più che positiva, per questo è stato deciso di portare il rapporto a un livello successivo permettendo a Nordisk Games di incrementare l’investimento facendo sì che Supermassive diventasse parte del gruppo.

I termini dell’acquisizione, e nello specifico la cifra sborsata da Nordisk Games, non sono stati resi noti.