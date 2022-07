Meta Quest: arriva l'aggiornamento v42

Oculus ha iniziato a distribuire l’aggiornamento software v42 per Meta Quest che introdurrà diverse novità. Scopriamole assieme.

Tra le nuove feature spiccano i Move Achievement: da questo mese si potrà ottenere un riconoscimento per tutto il duro lavoro svolto in VR durante gli allenamenti. Nell’app Oculus Move in VR ci sarà una scheda dedicata per tenere traccia di tutti i traguardi, che siano obiettivi giornalieri completati o calorie bruciate. E come tutto ciò che riguarda Oculus Move, è possibile ottenere questi traguardi giocando a qualsiasi cosa si desideri. Inoltre, nella versione 42 verrà introdotto Move Trends per visualizzare meglio i dati di Move e monitorare i progressi della forma fisica di settimana in settimana. Tramite Trends è possibile approfondire le statistiche di fitness e visualizzare l’intensità media e di picco (calorie bruciate al minuto).

L’aggiornamento v42 apporterà anche delle modifiche agli strumenti di supervisione per i genitori. Nell’ambito della versione 42, verranno introdotti nuovi strumenti che consentiranno ai genitori di attivare e disattivare le funzioni social per gli adolescenti. Le funzioni social includono la possibilità di creare e partecipare a party, visitare o guardare insieme contenuti VR in Meta Horizon Home, inviare o ricevere messaggi di chat tramite Oculus Chat e Messenger in VR, o utilizzare l’opzione di condivisione per postare su Facebook.

Vi ricordiamo, infine, che gli aggiornamenti software vengono distribuiti gradualmente su tutti i visori Meta Quest.