Doom 4: spunta in rete un filmato dell'FPS cancellato di id Software

Prima di mettersi al lavoro sul reboot di DOOM che avrebbe visto la luce nel 2016, id Software stava sviluppando Doom 4 ma questo progetto venne cancellato nel 2013. Ora il team di documentaristi di NoClip ha ricevuto da Bethesda un breve filmato che illustra due sequenze di Doom 4, permettendoci di dare uno sguardo a quello che sarebbe potuto essere e che invece non è stato.









Nella prima sequenza possiamo vedere il protagonista affrondare un imp nei claustrofobici spazi di una fogna armato della sua fida doppietta, mentre nella seconda viene mostrata una finisher in corpo a corpo ai danni di un nemico umanoide. Da quel che si vede in questo filmato, Doom 4 avrebbe dovuto avere un’ambientazione molto più in linea con il terzo capitolo della serie uscito nel 2004, ma purtroppo il team e il publisher Bethesda non furono mai troppo convinti che ciò potesse funzionare, per questo il progetto venne cancellato e id Software si mise al lavoro sul reboot riciclando alcuni degli asset di Doom 4.

Il video di NoClip prosegue illustrando alcuni prototipi e tech demo di DOOM (2016): per esempio abbiamo una sequenza che illustra il combattimento corpo a corpo e quelle che poi sarebbero diventate le iconiche “glory kill”, ma ci sono anche delle dimostrazioni legate al funzionamento delle armi. Il documentario è quindi pieno di curiosità e retroscena, per questo vi invitiamo a vederlo se siete interessati a questo tipo di informazioni e dettagli.