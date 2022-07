Cuphead: The Delicious Last Course ha già venduto 1 milione di copie

Studio MDHR ha fatto sapere che The Delicious Last Course, il DLC di Cuphead pubblicato lo scorso 30 giugno su PC e console (qui trovate la nostra recensione), ha già venduto un milione di copie. Tale traguardo è stato raggiunto in appena una settimana dal lancio, dunque è molto probabile che la cifra effettiva sia più alta.

Gli sviluppatori spiegano che questo risultato è stato raggiunto molto più velocemente rispetto a quanto fatto dal gioco base, ma va detto che Cuphead venne inizialmente pubblicato solo su PC e Xbox, mentre adesso il titolo è disponibile anche sulle console PlayStation e Switch, così come The Delicious Last Course. “Siamo pieni di gioia e riconoscenza,” ha dichiarato la producer Maja Moldenhauer. “Queste parole non riescono a racchiudere quanto siamo grati in questo momento, ma ai fan di Cuphead in tutto il mondo vogliamo solo dire grazie dal profondo dei nostri cuori.”