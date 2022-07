The DioField Chronicle: un trailer ne conferma l'uscita occidentale

Conoscevamo già la data di uscita giapponese di The DioField Chronicle, ma ora Square Enix ha voluto confermare anche la data di lancio delle versioni occidentali di questo videogioco di ruolo strategico. Il publisher nipponico ha confezionato un nuovo trailer per annunciare che il gioco sarà disponibile dal 22 settembre su PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Switch.









Non è tutto però, giacché Square Enix ha fatto sapere che dal 10 agosto sarà possibile scaricare una demo gratuita che permetterà agli interessati di provare le prime fasi di The DioField Chronicle. I progressi della demo potranno successivamente essere trasferiti nel gioco completo.